Энтони Дэвис отреагировал на свой дабл-дабл в матче с «Вашингтоном»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал своё выступление в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Вашингтон Уизардс». Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счётом 130:119 в пользу гостей. На счету Дэвиса дабл-дабл из 55 очков и 17 подборов. Он стал самым результативным игроком матча.



«Меня это не удивляет. Это то, что я должен делать. Знаю, что я на это способен. Я не должен приходить в восторг от такой своей игры. Чувствую, что именно это я и должен показывать на площадке», — приводит слова Дэвиса у себя в соцсетях журналист Мелисса Рохлин.



Напомним, для «Лос-Анджелеса» эта победа стала третьей подряд. «Вашингтон» потерпел третье поражение кряду.

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