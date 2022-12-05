Пау Газоль отреагировал на игру Дэвиса в матче «Лейкерс» — «Уизардс»
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Двукратный чемпион НБА испанский баскетболист Пау Газоль разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на выступление форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Вашингтон Уизардс». В активе Энтони дабл-дабл из 55 очков и 17 подборов. Он стал самым результативным игроком матча. Сама встреча завершилась со счётом 130:119 в пользу «Лейкерс».
«Энтони Дэвис просто убивает! Вот о чём я говорю! Продолжайте в том же духе, «Лейкерс», — написал Газоль.
В следующем туре регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» на выезде сыграет с «Кливленд Кавальерс». Матч состоится 7 декабря. Начало – в 3:30 по московскому времени.
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