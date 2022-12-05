Дэвис: после отличной победы в Милуоки нельзя успокаиваться. Мы навёрстываем упущенное
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис высказался по поводу победы команды в матче Национальной баскетбольной ассоциации с «Вашингтон Уизардс» (130:119).
«После отличной победы в Милуоки нельзя успокаиваться и чувствовать себя комфортно.
Наша команда сейчас сосредоточенна. Мы сосредоточены на том, чтобы выполнять свою работу на обеих половинах площадки. В целом, мы просто пытаемся наверстать упущенное», — приводит слова Дэвиса ESPN.
Самым результативным игроком встречи стал как раз Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 55 очков и 17 передач.
Напомним, для «Лос-Анджелеса» эта победа стала третьей подряд. «Вашингтон» потерпел третье поражение кряду.
Фанат «Лейкерс» сжёг майки Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса:
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