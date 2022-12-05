Госсекретарь США сделал заявление об освобождении из российской тюрьмы Бриттни Грайнер

Соединенные Штаты Америки ведут активный диалог с Россией по поводу возможного обмена заключёнными, в том числе относительно баскетболистки Бриттни Грайнер. Об этом рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Грайнер отбывает наказание в российской колонии за транспортировку запрещённых веществ.
«Мы должны проанализировать, привели ли те встречи, которые у нас были, те дискуссии, которые мы провели, к реальному результату. Это самое важное, но в любом случае мы не станем останавливаться на достигнутом. Мы активно работали в течение этих месяцев, пытаясь продвинуть дело вперёд.
Нами были использованы любые возможные попытки, чтобы дать импульс этому процессу. Мы также изучали различные варианты, которые могли бы помочь разрешить этот вопрос и вернуть наших людей домой. Мы не остановимся [пока не добьёмся этого]. Мои усилия, усилия всей администрации направлены на то, чтобы вернуть Пола и Бриттни в США», — приводит слова Блинкена CBS News.
Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора:
- 5 декабря 2022
-
11:15
-
10:24
-
10:22
-
09:53
-
09:35
-
09:20
-
08:05
-
07:28
-
05:01
-
02:38
- 4 декабря 2022
-
23:32
-
23:22
-
22:57
-
21:40
-
20:03
-
20:00
-
18:49
-
18:38
-
18:07
-
17:52
-
17:38
-
16:58
-
16:46
-
16:26
-
15:49
-
15:28
-
15:13
-
13:34
-
13:00
-
12:43
-
12:04
-
11:46
-
11:12
-
10:58
-
10:33