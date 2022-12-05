Госсекретарь США сделал заявление об освобождении из российской тюрьмы Бриттни Грайнер

Соединенные Штаты Америки ведут активный диалог с Россией по поводу возможного обмена заключёнными, в том числе относительно баскетболистки Бриттни Грайнер. Об этом рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Грайнер отбывает наказание в российской колонии за транспортировку запрещённых веществ.

«Мы должны проанализировать, привели ли те встречи, которые у нас были, те дискуссии, которые мы провели, к реальному результату. Это самое важное, но в любом случае мы не станем останавливаться на достигнутом. Мы активно работали в течение этих месяцев, пытаясь продвинуть дело вперёд.

Нами были использованы любые возможные попытки, чтобы дать импульс этому процессу. Мы также изучали различные варианты, которые могли бы помочь разрешить этот вопрос и вернуть наших людей домой. Мы не остановимся [пока не добьёмся этого]. Мои усилия, усилия всей администрации направлены на то, чтобы вернуть Пола и Бриттни в США», — приводит слова Блинкена CBS News.

Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора: