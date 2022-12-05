Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Госсекретарь США сделал заявление об освобождении из российской тюрьмы Бриттни Грайнер

Госсекретарь США сделал заявление об освобождении из российской тюрьмы Бриттни Грайнер
Комментарии

Соединенные Штаты Америки ведут активный диалог с Россией по поводу возможного обмена заключёнными, в том числе относительно баскетболистки Бриттни Грайнер. Об этом рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Грайнер отбывает наказание в российской колонии за транспортировку запрещённых веществ.

«Мы должны проанализировать, привели ли те встречи, которые у нас были, те дискуссии, которые мы провели, к реальному результату. Это самое важное, но в любом случае мы не станем останавливаться на достигнутом. Мы активно работали в течение этих месяцев, пытаясь продвинуть дело вперёд.

Нами были использованы любые возможные попытки, чтобы дать импульс этому процессу. Мы также изучали различные варианты, которые могли бы помочь разрешить этот вопрос и вернуть наших людей домой. Мы не остановимся [пока не добьёмся этого]. Мои усилия, усилия всей администрации направлены на то, чтобы вернуть Пола и Бриттни в США», — приводит слова Блинкена CBS News.

Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора:

«Полон решимости вернуть Грайнер». Президент Байден готов к конкретным переговорам «Полон решимости вернуть Грайнер». Президент Байден готов к конкретным переговорам
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022