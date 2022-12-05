Тоскано-Андерсон назвал топ-5 лучших игроков НБА, объяснив невключение Майкла Джордана

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Хуан Тоскано-Андерсон поделился мнением о пятёрке лучших игроков НБА за всю историю. Тоскано-Андерсон оговорился, что упоминал лишь тех баскетболистов, с которыми или против которых он успел поиграть, оговорившись, что считает Майкла Джордана лучшим.
«Итак, лучшим я считаю Коби Брайанта. Он номер один. Леброн – номер два. Стеффен Карри – номер три, Шак — четвёртый, и, вероятно, Тим Данкан будет у меня пятым номером», — приводит слова Тоскано-Андерсона Lakers Daily.
Коби Брайант выступал в «Лейкерс» с 1996 по 2016 год. За это время он пять раз становился чемпионом НБА. Коби погиб в январе 2020 года в результате крушения вертолета Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса. Также из жизни ушли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
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