Леброн Джеймс получил повреждение в преддверии матча с «Кливлендом»
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс снова подвернул лодыжку. Это случилось в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Вашингтон Уизардс». О повреждении лидера «Лейкерс» у себя в соцсетях рассказал журналист Кайл Гун.
Сообщается, что инцидент случился в четвёртой четверти при единоборстве с Кайлом Кузмой. При этом Джеймс уже чувствует себя хорошо и уверен, что примет участие в предстоящей встрече регулярного чемпионата с «Кливленд Кавальерс», где Леброн выступал до перехода в «Лос-Анджелес». Встреча состоится 7 декабря. Начало – в 3:30 по московскому времени.
Напомним, матч между «Лейкерс» и «Уизардс» завершился со счётом 130:119 в пользу «озёрников». На счету Джеймса 29 очков.
Леброн танцует на яхте во время тренировки:
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