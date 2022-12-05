Леброн Джеймс получил повреждение в преддверии матча с «Кливлендом»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс снова подвернул лодыжку. Это случилось в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Вашингтон Уизардс». О повреждении лидера «Лейкерс» у себя в соцсетях рассказал журналист Кайл Гун.



Сообщается, что инцидент случился в четвёртой четверти при единоборстве с Кайлом Кузмой. При этом Джеймс уже чувствует себя хорошо и уверен, что примет участие в предстоящей встрече регулярного чемпионата с «Кливленд Кавальерс», где Леброн выступал до перехода в «Лос-Анджелес». Встреча состоится 7 декабря. Начало – в 3:30 по московскому времени.



Напомним, матч между «Лейкерс» и «Уизардс» завершился со счётом 130:119 в пользу «озёрников». На счету Джеймса 29 очков.

Леброн танцует на яхте во время тренировки: