Леброн Джеймс высказался о сложностях «Лейкерс»
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, что он и его товарищи по команде никогда не теряли веры в свои силы – даже в самые непростые моменты.
«Мы никогда не теряли веры, даже когда дела шли не очень хорошо. Мы просто продолжаем работать, чтобы становиться лучше. Нам просто было нужно разобраться в некоторых вещах, выяснить, как мы хотим играть. Мы всё такие же. Мы хотим продолжать работать, чтобы прогрессировать на обеих сторонах площадки», — сказал Джеймс на пресс-конференции.
В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА. В активе калифорнийского клуба 10 побед и 12 поражений.
Леброн изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:
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