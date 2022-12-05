Барнс: если бы Дэвис обладал менталитетом Адетокунбо, то был бы лучшим игроком в истории

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Мэтт Барнс высказал мнение, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис квалифицированнее, чем форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо. При этом, если бы Дэвис обладал менталитетом Адетокунбо, то был бы более совершенным игроком.



«Энтони Дэвис, вероятно, более квалифицирован, чем Яннис Адетокунбо. У Янниса совсем другой склад ума. Если бы у Энтони был менталитет Янниса, это было бы что-то невероятное. Он был бы лучшим игроком в истории. Но бог знал, что этого допустить нельзя», — сказал Барнс на канале The LADE Show в YouTube.

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Ранее своё выступление в недавних матчах прокомментировал Дэвис.