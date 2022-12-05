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Мэджик Джонсон: после этих игр Дэвис возглавляет гонку за MVP

Мэджик Джонсон: после этих игр Дэвис возглавляет гонку за MVP
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Легендарный баскетболист, пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон считает, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис является фаворитом на звание MVP в этом сезоне.

«После 55+17 в сегодняшнем матче Энтони Дэвис возглавляет гонку за MVP!

Мне нравится, что Эй Ди и Леброн играют хорошо, но в то же время делают товарищей по команде лучше. Благодаря этому «Лейкерс» и побеждают в последнее время!» — написал Джонсон в социальных сетях.

Напомним, в прошедшем матче с «Вашингтон Уизардс» «озёрники» одержали победу со счётом 130:119. Самым результативным игроком встречи стал как раз Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 55 очков и 17 передач.

Мэджик Джонсон начинал профессиональную карьеру в «Лейкерс». За этот клуб он выступал с 1979 по 1991 год, а также в сезоне-1996. Больше в НБА он нигде не играл.

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