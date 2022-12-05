Энтони Дэвис стал первым игроком «Лейкерс» за 10 лет, набравшим 40+ очков в 2 матчах кряду
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Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис стал первым игроком клуба с 2013 года, которому удалось набрать более 40 очков в двух матчах подряд, сообщает пресс-служба команды.
Последним, кому удавалось сделать подобное, был Коби Брайант.
Напомним, накануне «озёрники» встречались с «Вашингтон Уизардс». Встреча закончилась со счётом 130:119. Самым результативным игроком встречи стал Дэвис, оформивший дабл-дабл из 55 очков и 17 передач.
Ранее Энтони набрал 44 очка и сделал 10 подборов в матче с «Милуоки» (133:129).
Примечательно, что Дэвис в этих матчах повторил ещё одно достижение Брайанта — за два матча Энтони реализовал 40 бросков с игры. За последние 20 лет это дважды удавалось сделать Коби — в марте 2007-го и январе 2006-го.
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