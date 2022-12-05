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Кампаццо хочет вернуться в «Реал»

Кампаццо хочет вернуться в «Реал»
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Аргентинский разыгрывающий Факундо Кампаццо хочет выступать за «Реал» и сообщил об этом представителям мадридского клуба, информирует в своих социальных сетях журналист Карлос Санчес Блас. По информации источника, стороны приступили к переговорам, однако финансовые требования игрока выше того, что в настоящий момент предлагает «Реал».

Кампаццо в конце ноября был отчислен из «Далласа» и сейчас находится в статусе свободного агента.

Факундо начал свою профессиональную карьеру в 17 лет у себя на родине и стал двукратным MVP финала Аргентинской лиги, а также помог своей команде выиграть четыре чемпионата за пять сезонов.

До этого Кампаццо выступал за «Денвер Наггетс» на протяжении двух сезонов. В прошлом году он набирал в среднем 5,1 очка и 3,4 передачи при 30% из-за дуги за 18,1 минуты.

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