Кампаццо хочет вернуться в «Реал»

Аргентинский разыгрывающий Факундо Кампаццо хочет выступать за «Реал» и сообщил об этом представителям мадридского клуба, информирует в своих социальных сетях журналист Карлос Санчес Блас. По информации источника, стороны приступили к переговорам, однако финансовые требования игрока выше того, что в настоящий момент предлагает «Реал».
Кампаццо в конце ноября был отчислен из «Далласа» и сейчас находится в статусе свободного агента.
Факундо начал свою профессиональную карьеру в 17 лет у себя на родине и стал двукратным MVP финала Аргентинской лиги, а также помог своей команде выиграть четыре чемпионата за пять сезонов.
До этого Кампаццо выступал за «Денвер Наггетс» на протяжении двух сезонов. В прошлом году он набирал в среднем 5,1 очка и 3,4 передачи при 30% из-за дуги за 18,1 минуты.
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