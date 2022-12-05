«Пари Нижний Новгород» обыграл «Минск» в Единой лиге ВТБ

«Пари Нижний Новгород» обыграл белорусский «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Фалкон Клаб-Арена» в столице Беларуси и завершилась победой гостей паркета со счётом 68:57.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Иван Стребков, набравший 19 очков. 12 баллов на счету Александра Ганькевича. Девять баллов набрал Дмитрий Хвостов.



В составе «Минска» 18 очков набрал Йован Шливанчанин. 14 баллов на счету Суприма Ханны.



Следующий матч «Минск» проведёт 9 декабря на домашнем паркете. Соперниками минского клуба будут баскетболисты московского ЦСКА. «Пари Нижний Новгород» в следующем туре сыграет в Нижнем Новгороде с саратовским «Автодором». Встреча состоится 8 декабря.