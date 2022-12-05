«Пари Нижний Новгород» обыграл «Минск» в Единой лиге ВТБ
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«Пари Нижний Новгород» обыграл белорусский «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Фалкон Клаб-Арена» в столице Беларуси и завершилась победой гостей паркета со счётом 68:57.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Иван Стребков, набравший 19 очков. 12 баллов на счету Александра Ганькевича. Девять баллов набрал Дмитрий Хвостов.
В составе «Минска» 18 очков набрал Йован Шливанчанин. 14 баллов на счету Суприма Ханны.
Следующий матч «Минск» проведёт 9 декабря на домашнем паркете. Соперниками минского клуба будут баскетболисты московского ЦСКА. «Пари Нижний Новгород» в следующем туре сыграет в Нижнем Новгороде с саратовским «Автодором». Встреча состоится 8 декабря.
Единая лига ВТБ. 1-й этап
05 декабря 2022, понедельник. 19:00 МСК
Минск
Минск, Беларусь
Окончен
57 : 68
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Минск: Шливанчанин - 18, Ханна - 13, Близнюк - 10, Эрнандес-Зиненко - 5, Стубеда - 4, Дуду - 3, Тростинецкий - 3, Паско - 1, Васковцов, Коско, Ситник, Щербаков
Пари Нижний Новгород: Стребков - 19, Ганькевич - 10, Хвостов - 9, Апич - 7, Бабурин - 7, Чадов - 5, Ребич - 4, Салаш - 3, Йованович - 2, Личутин - 2, Карванен, Понкрашов
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