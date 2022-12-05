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Компания Nike разорвала контракт с Кайри Ирвингом

Компания Nike разорвала контракт с Кайри Ирвингом
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Компания Nike разорвала контракт с разыгрывающим клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» американцем Кайри Ирвингом, сообщил журналист издания The Athletic Шэмс Чарания.

Причиной стала антисемитская публикация, которую игрок разместил в социальных сетях и за которую он был временно отстранён от выступлений.

«Кайри Ирвинг больше не является спортсменом Nike, заявил представитель компании. Стороны разошлись через месяц после того, как Nike приостановила сотрудничество со звездой «Нетс». У Ирвинга одни из самых популярных подписанных кроссовок в НБА, и теперь он является свободным агентом», – написал инсайдер в социальных сетях.

Ранее в интервью Ирвинг высказался о влиянии дисквалификации на его игру.

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