Главный тренер «Минска» прокомментировал 12-е поражение команды в 13 матчах Лиги ВТБ

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород».



«На мой взгляд, нижегородская команда — одна из лучших обороняющихся в Единой лиге. Это команда, играющая в суперагрессивный современный баскетбол. Я не раз говорил, что это хороший индикатор — посмотреть, насколько уровень мастерства позволяет соперничать, находить себе атаки, эффективно их завершать под таким давлением.



Безусловно, все наши лидеры встретили серьёзное сопротивление, и, к сожалению, вынужден признать, что мы стали в разы менее эффективны, не могли поймать ритм. Скажем так: итоговый счёт не совсем отображает реальное положение дел на площадке.



Сезон идёт, появляются новые игроки, здоровая конкуренция. Хочется, чтобы эта возможность и сезон для молодых ребят в дальнейшем сыграли ключевую роль и они получили необходимый опыт и понимание того, к чему нужно стремиться и что нужно тренировать, чтобы на этом уровне играть более серьёзные роли», — приводит слова Вергуна официальный сайт Единой лиги ВТБ.