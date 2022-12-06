Главный тренер «Минска» прокомментировал 12-е поражение команды в 13 матчах Лиги ВТБ

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород».
«На мой взгляд, нижегородская команда — одна из лучших обороняющихся в Единой лиге. Это команда, играющая в суперагрессивный современный баскетбол. Я не раз говорил, что это хороший индикатор — посмотреть, насколько уровень мастерства позволяет соперничать, находить себе атаки, эффективно их завершать под таким давлением.
Безусловно, все наши лидеры встретили серьёзное сопротивление, и, к сожалению, вынужден признать, что мы стали в разы менее эффективны, не могли поймать ритм. Скажем так: итоговый счёт не совсем отображает реальное положение дел на площадке.
Сезон идёт, появляются новые игроки, здоровая конкуренция. Хочется, чтобы эта возможность и сезон для молодых ребят в дальнейшем сыграли ключевую роль и они получили необходимый опыт и понимание того, к чему нужно стремиться и что нужно тренировать, чтобы на этом уровне играть более серьёзные роли», — приводит слова Вергуна официальный сайт Единой лиги ВТБ.
- 6 декабря 2022
-
00:47
-
00:01
-
00:00
- 5 декабря 2022
-
22:57
-
22:23
-
21:53
-
20:58
-
19:57
-
19:35
-
18:47
-
18:05
-
16:52
-
16:08
-
15:24
-
14:51
-
14:06
-
13:04
-
12:11
-
11:15
-
10:24
-
10:22
-
09:53
-
09:35
-
09:20
-
08:05
-
07:28
-
05:01
-
02:38
- 4 декабря 2022
-
23:32
-
23:22
-
22:57
-
21:40
-
20:03
-
20:00
-
18:49