Определены игроки недели в НБА

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис и форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант были признаны игроками недели в НБА.
Энтони Дэвис на минувшей неделе принял участие в четырёх встречах — «Лейкерс» одержали в этих матчах три победы. В них форвард команды из Лос-Анджелеса набирал в среднем 37,8 очка, совершал 13,0 подбора и 3,25 блок-шота.
Кевин Дюрант вместе с «Бруклин Нетс» выиграл на минувшей неделе три матча из четырёх. В этих встречах форвард набирал в среднем 33,0 очка, совершал 7,0 подбора и попадал 65,4 процентами бросков с игры.
«Лос-Анджелес Лейкерс» с 10 победами и 12 поражениями занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Бруклин Нетс» с 13 победами и 12 поражениями располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Востока.
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