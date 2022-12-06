Определены игроки недели в НБА

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис и форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант были признаны игроками недели в НБА.



Энтони Дэвис на минувшей неделе принял участие в четырёх встречах — «Лейкерс» одержали в этих матчах три победы. В них форвард команды из Лос-Анджелеса набирал в среднем 37,8 очка, совершал 13,0 подбора и 3,25 блок-шота.



Кевин Дюрант вместе с «Бруклин Нетс» выиграл на минувшей неделе три матча из четырёх. В этих встречах форвард набирал в среднем 33,0 очка, совершал 7,0 подбора и попадал 65,4 процентами бросков с игры.



«Лос-Анджелес Лейкерс» с 10 победами и 12 поражениями занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Бруклин Нетс» с 13 победами и 12 поражениями располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Востока.