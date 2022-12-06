«Бостон» переиграл «Торонто», у Джейсона Тейтума дабл-дабл

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 116:110.



Самым результативным игроком у «Торонто» стал камерунский центровой Паскаль Сиакам, набравший 29 очков, восемь подборов и семь передач. Также стоит отметить американского форварда Скотти Барнса, который набрал 21 очко, семь подборов и четыре передачи. Самым результативным у гостей стал американский форвард Джейсон Тейтум. На его счету дабл-дабл: 31 очко, 12 подборов и три передачи. Также стоит отметить 7-го номера американца Джейлена Брауна, который заработал 22 очка, восемь подборов и столько же передач.