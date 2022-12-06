Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Бостон» переиграл «Торонто», у Джейсона Тейтума дабл-дабл

«Бостон» переиграл «Торонто», у Джейсона Тейтума дабл-дабл
Комментарии

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 116:110.

Самым результативным игроком у «Торонто» стал камерунский центровой Паскаль Сиакам, набравший 29 очков, восемь подборов и семь передач. Также стоит отметить американского форварда Скотти Барнса, который набрал 21 очко, семь подборов и четыре передачи. Самым результативным у гостей стал американский форвард Джейсон Тейтум. На его счету дабл-дабл: 31 очко, 12 подборов и три передачи. Также стоит отметить 7-го номера американца Джейлена Брауна, который заработал 22 очка, восемь подборов и столько же передач.

НБА - регулярный чемпионат
06 декабря 2022, вторник. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
110 : 116
Бостон Селтикс
Бостон
Торонто Рэпторс: Сиакам - 29, Барнс - 21, Трент-мл. - 20, Ануноби - 13, Буше - 8, Ванвлит - 8, Янг - 6, Колоко - 5, Ачиува, Берч, Бэнтон, Даутин, Портер, Флинн, Харпер Мл., Шампани, Эрнангомес
Бостон Селтикс: Тейтум - 31, Браун - 22, Смарт - 18, Гриффин - 13, Корнет - 11, Уайт - 9, Уильямс - 7, Хозер - 5, Брогдон, Вонле, Галлинари, Джексон, Дэвисон, Кабенгеле, Притчард, Уильямс, Хорфорд
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022