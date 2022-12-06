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33 очка Луки Дончича принесли победу «Далласу» над «Финиксом»

33 очка Луки Дончича принесли победу «Далласу» над «Финиксом»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 130:111.

Самым результативным игроком у «Далласа» стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич, набравший 33 очка, шесть подборов и восемь передач. Также стоит отметить американского защитника Спенсера Динвидди, который набрал 21 очко, четыре подбора и две передачи. Самым результативным у гостей стал центровой с Богемских островов Деандре Эйтон. На его счету 20 очков, восемь подборов и одна передача. Также стоит отметить 15-го номера американского разыгрывающего Кэмерона Пэйна, который заработал дабл-дабл: 14 очков, шесть подборов и десять передач.

НБА - регулярный чемпионат
06 декабря 2022, вторник. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
130 : 111
Финикс Санз
Финикс
Даллас Маверикс: Дончич - 33, Динвидди - 21, Вуд - 18, Хардуэй-младший - 17, Грин - 16, Харди - 10, Клебер - 8, Финни-Смит - 3, Нтиликина - 2, Пауэлл - 2, Баллок, Дав. Бертанс, Дорси, Макги, Пинсон, Райт, Уокер
Финикс Санз: Эйтон - 20, Пэйн - 14, Бриджес - 13, Ли - 13, Шамет - 13, Окоги - 12, Букер - 11, Бийомбо - 6, Уэйнрайт - 6, Шарич - 3, Вашингтон, Джонсон, Краудер, Крэйг, Ландейл, Пол
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