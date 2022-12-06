33 очка Луки Дончича принесли победу «Далласу» над «Финиксом»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 130:111.



Самым результативным игроком у «Далласа» стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич, набравший 33 очка, шесть подборов и восемь передач. Также стоит отметить американского защитника Спенсера Динвидди, который набрал 21 очко, четыре подбора и две передачи. Самым результативным у гостей стал центровой с Богемских островов Деандре Эйтон. На его счету 20 очков, восемь подборов и одна передача. Также стоит отметить 15-го номера американского разыгрывающего Кэмерона Пэйна, который заработал дабл-дабл: 14 очков, шесть подборов и десять передач.