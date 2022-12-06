Дабл-дабл Нембарда помог «Индиане» одолеть «Голден Стэйт»
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 112:104.
Самым результативным игроком у «Голден Стэйт» стал американский защитник Клэй Томпсон, набравший 28 очков, сделавший два подбора и четыре передачи. Также стоит отметить американского защитника Джордана Пула, который набрал 23 очка, сделал пять подборов и четыре передачи. Самым результативным у гостей стал канадский разыгрывающий Эндрю Нембард. На его счету дабл-дабл: 31 очко, восемь подборов и 13 передач. Также стоит отметить 24-го номера американца Бадди Хилда, который набрал 17 очков, сделал девять подборов и пять передач.
НБА - регулярный чемпионат
06 декабря 2022, вторник. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
104 : 112
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 28, Пул - 23, Карри - 12, Дивинченцо - 10, Куминга - 10, Грин - 7, Луни - 6, Лэмб - 6, Грин - 2, Болдуин Мл., Джером, Игуодала, Муди, Роллинз, Уайзмен, Уиггинс
Индиана Пэйсерс: Нембард - 31, Хилд - 17, Смит - 15, Бриссетт - 14, Матурин - 14, Джексон - 13, Несмит - 5, Браун - 3, Битадзе, Джонсон, Дуарте, Куин, Макконнелл, Тайс, Тэйлор, Тёрнер, Халибёртон
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