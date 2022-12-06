Дабл-дабл Нембарда помог «Индиане» одолеть «Голден Стэйт»

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 112:104.



Самым результативным игроком у «Голден Стэйт» стал американский защитник Клэй Томпсон, набравший 28 очков, сделавший два подбора и четыре передачи. Также стоит отметить американского защитника Джордана Пула, который набрал 23 очка, сделал пять подборов и четыре передачи. Самым результативным у гостей стал канадский разыгрывающий Эндрю Нембард. На его счету дабл-дабл: 31 очко, восемь подборов и 13 передач. Также стоит отметить 24-го номера американца Бадди Хилда, который набрал 17 очков, сделал девять подборов и пять передач.