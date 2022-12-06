Джордж высказался об игре Кавая Леонарда, пропустившего шесть матчей в НБА
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Лидер «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж высказался о своём товарище по команде Кавае Леонарде. Леонард пропустил шесть матчей регулярного чемпионата НБА и вернулся на площадку во встрече с «Шарлотт Хорнетс», которая состоялась 6 декабря. Джордж, в свою очередь, пропустил семь матчей и вернулся на площадку также во время встречи с «Хорнетс».
«Он набирает обороты. И мы это видим. Мы видим, что он становится всё более агрессивным. Он был похож на самого себя… Его дом прямо здесь», — сказал Джордж на пресс-конференции.
Напомним, матч между «Хорнетс» и «Клипперс» закончился со счётом 119:117 в пользу «Лос-Анджелеса». Леонард в этой встрече набрал 16 очков, Джордж – 19.
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Новость по темеРезультаты всех матчей НБА 6 декабря, турнирная таблица
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