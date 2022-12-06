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Дочь Майкла Джордана сделала заявление о Бриттни Грайнер, осуждённой в России на 9 лет

Дочь Майкла Джордана сделала заявление о Бриттни Грайнер, осуждённой в России на 9 лет
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Дочь легендарного игрока НБА Майкла Джордана Жасмин Джордан поделилась мнением о своей соотечественнице, баскетболистке Бриттни Грайнер. Сейчас Грайнер отбывает наказание в российской колонии. Бриттни была осуждена за транспортировку запрещённых веществ на девять лет.

«В наш век социальных сетей и интернета так много людей просто пренебрежительно относятся к этой ситуации! И дело даже не в обвинениях. Картина на самом деле более масштабная. Многие игнорируют это и обращают внимание на какие-то мелкие детали, но это всё политическая игра. Её несправедливо используют словно пешку в более масштабной схеме, которая разыгрывается сейчас. И всё это прискорбно», — приводит слова Жасмин Footwear News.

Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора:

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