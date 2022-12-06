Владимир Гомельский назвал топ-3 тренеров Единой лиги ВТБ этого сезона

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о тройке лучших тренеров Единой лиги ВТБ этого сезона, ответив на вопрос пользователя своего официального сайта.



«Назовите топ-3 тренеров лиги ВТБ этого сезона, от третьего к первому», — попросили Гомельского.

«Паскуаль, Райкович, Перасович», — ответил Владимир.



«Зенит» под руководством Хавьера Паскуаля в настоящий момент занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. ЦСКА Эмила Райковича уверенно возглавляет таблицу. В этом сезоне армейцы ни разу не проигрывали, одержав победы в 14 матчах. УНИКС Велимира Перасовича занимает второе место.

Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа в Единой лиге ВТБ: