Шакил О’Нил: я не хотел быть высоким

Легендарный в прошлом игрок НБА Шакил О’Нил признался, что в детстве не хотел быть высоким. Сейчас рост Шакила составляет 216 см.



«Я не хотел быть высоким. Но недостаток всегда может превратиться в преимущество. Да, я не хотел быть высоким, но всё то, что могли делать мои невысокие друзья, мог проделывать и я. Прыгаешь с этого здания – позволь мне сделать то же, катаешься на скейтборде или велосипеде – позволь это сделать и мне. Я смог стать более атлетичным. Брейк-данс? Попробую и я.



Это оказывало на меня какое-то влияние. Я думал, что выгляжу безумно высоким. Но я решил просто тусоваться с этими невысокими парнями и делать то, что делают они», — сказал О’Нил на канале Alpha Aspiration в YouTube.

Шакил О'Нил с большого расстояния забросил лимон в урну: