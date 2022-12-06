Дарвин Хэм: Дэвис — наш ключ к победе

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм дал комментарий по поводу роли форварда Энтони Дэвиса в составе команды.

«Он наш ключ к победе. Всякий раз, когда он здоров, мы видим отличную игру в его исполнении. За этим матчем было интересно наблюдать, и это было значимым событием для нашей команды. Ребята действительно вдохновлены игрой Дэвиса, они хотят видеть, как он доминирует на площадке. И он этого заслуживает. Этот парень заботится о каждом игроке команды, и он искренний. Мне нравится работать с ним, а тренировать его — это огромное удовольствие», — приводит слова Хэма Fadeaway World.

Фанат «Лейкерс» сжёг майки Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса: