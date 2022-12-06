Дрэймонд Грин назвал топ-5 игроков в истории НБА

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации, лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился мнением о пяти лучших игроках в истории НБА.



«Моя пятёрка лучших: Леброн Джеймс – номер один, Майкл Джордан – номер два, Коби Брайант будет третьим, Стефен Карри – четвёртым и Шакил О’Нил – пятым», — сказал Грин на канале UNINTERRUPTED в YouTube.



Объясняя свой выбор, Грин сказал, что Леброн демонстрирует высокий уровень на протяжении многих лет и остаётся лучшим независимо от того, как меняется игра.

Леброн Джеймс потренировался вместе с сыновьями в зале «Лейкерс»:

Ранее мыслями о пятёрке лучших игроков НБА за всю историю поделился форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Хуан Тоскано-Андерсон.