Джей Джей Редик назвал способ, который позволит «Лейкерс» исправить непростой сезон
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Бывший игрок НБА, а ныне известный эксперт ESPN Джей Джей Редик высказал мнение, что у «Лос-Анджелес Лейкерс» продолжатся проблемы в нынешнем сезоне, если команда не исправит ситуацию с броском.
«Очень трудно хорошо атаковать, когда броска просто нет. Команды «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс» старались содействовать Леброну, окружая его игроками с броском. И «Лейкерс» изначально делали то же самое. Они выиграли чемпионат, а затем в последние два сезона отошли от этого», — сказал Редик в подкасте The Old Man and The Three Things.
В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА. Команда одержала 10 побед и потерпела 12 поражений.
Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»:
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