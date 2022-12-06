Лидер «Атланты» прокомментировал конфликт с главным тренером команды

Лидер «Атланты Хоукс» Трей Янг высказался о конфликте с главным тренером команды Нэйтом Макмиланном. Напомним, между игроком и наставником произошла ссора на тренировке перед игрой с «Денвер Наггетс» (117:109).

Янгу был задан вопрос, будет ли он участвовать в разминке, на что последовал отрицательный ответ. Тогда Макмиллан поставил его перед выбором — остаться в запасе или вообще не принимать участия в игре. Трей выбрал последний вариант и был исключён из состава на этот матч. Наставник в итоге остался недоволен решением игрока.

«Это была обычная ситуация. Мы все взрослые люди и иногда можем не со всем соглашаться… Очень жаль, что личные, приватные разговоры становятся достоянием общественности. Но, наверное, таковы реалии мира, в котором мы сейчас живём. Я просто хочу сосредоточиться на баскетболе и помочь своей команде победить. Мои мысли только об игре», — приводит слова Янга Fadeaway World.

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