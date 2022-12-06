Единая лига ВТБ объявила символическую пятёрку тура

Пресс-служба Единой лиги ВТБ объявила символическую пятёрку по итогам очередного тура. В топ-5 лучших баскетболистов вошли разыгрывающий «Самары» Маркос Найт, Томас Эртель («Зенит»), Малик Ньюмэн («Автодор»), Алексей Швед (ЦСКА) и Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»).



Найт набрал 22 очка, совершил девять подборов и отдал пять результативных передач в матче с пермской «Пармой-Пари» (83:81). 16 очков и семь ассистов Эртеля внесли вклад в победу санкт-петербургского клуба над «Астаной» (88:66).



Ньюмэн в матче «Автодора» с московским МБА (72:68) записал на свой счёт 25 очков и шесть подборов. 25 баллов и восемь передач Шведа принесли армейцам победу в матче с казанским УНИКСом (95:93 ОТ). 12 очков и семь подборов Мартюка помогли краснодарскому клубу обыграть «Енисей» (75:71).

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