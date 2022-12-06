Единая лига ВТБ объявила символическую пятёрку тура

Пресс-служба Единой лиги ВТБ объявила символическую пятёрку по итогам очередного тура. В топ-5 лучших баскетболистов вошли разыгрывающий «Самары» Маркос Найт, Томас Эртель («Зенит»), Малик Ньюмэн («Автодор»), Алексей Швед (ЦСКА) и Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»).
Найт набрал 22 очка, совершил девять подборов и отдал пять результативных передач в матче с пермской «Пармой-Пари» (83:81). 16 очков и семь ассистов Эртеля внесли вклад в победу санкт-петербургского клуба над «Астаной» (88:66).
Ньюмэн в матче «Автодора» с московским МБА (72:68) записал на свой счёт 25 очков и шесть подборов. 25 баллов и восемь передач Шведа принесли армейцам победу в матче с казанским УНИКСом (95:93 ОТ). 12 очков и семь подборов Мартюка помогли краснодарскому клубу обыграть «Енисей» (75:71).
- 6 декабря 2022
-
17:47
-
17:26
-
17:12
-
16:00
-
15:14
-
14:07
-
13:17
-
12:59
-
12:58
-
12:24
-
11:26
-
11:14
-
10:35
-
10:12
-
09:32
-
09:20
-
09:00
-
08:43
-
07:15
-
06:16
-
05:44
-
00:47
-
00:01
-
00:00
- 5 декабря 2022
-
22:57
-
22:23
-
21:53
-
20:58
-
19:57
-
19:35
-
18:47
-
18:05
-
16:52
-
16:08
-
15:24