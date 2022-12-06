Наставник «Атланты» высказался по поводу разногласий с Треем Янгом

Главный тренер «Атланты Хоукс» Нэйт Макмиллан назвал ложью информацию о том, что он якобы поставил лидера команды Трея Янга перед выбором накануне встречи с «Денвер Наггетс» (117:109).

Напомним, Янгу был задан вопрос, будет ли он участвовать в разминке, на что последовал отрицательный ответ. Тогда Макмиллан предложил ему два варианта — остаться в запасе или вообще не принимать участия в игре. Трей выбрал последний и был исключён из состава на этот матч. Наставник в итоге остался недоволен выбором игрока.

«Я никогда не запрещал каким-либо игрокам принимать участие в игре. Это просто ложь. Трей — очень конкурентоспособный парень. Он всё понимает. У нас одна цель — побеждать в каждом матче. Но бывают всякие ситуации. Мы можем не во всём быть согласны. Ведь ничего идеального не бывает, не так ли? Я уверен, с Треем всё будет в порядке, он талантливый игрок и хочет побеждать по-крупному», — приводит слова Макмиллана Hoops Rumors.

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