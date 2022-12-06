Кавай Леонард высказался о своём гейм-виннере в первом матче после травмы

Лидер «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард высказался о своём победном броске в матче с «Шарлотт Хорнетс» за 1,4 секунды до конца встречи. Отметим, для Кавая это была первая игра после травмы, до этого он пропустил шесть матчей.
«Мои товарищи по команде доверились мне. В тот момент меня опекал Терри Розье, «Хорнетс» проделали отличную работу, поставив против меня одного из своих лучших защитников. Но я смог от него «отклеиться». Джон отдал хороший пас, у меня появилось пространство, и я смог реализовать этот бросок», — цитирует Леонарда Clutch Points.
Напомним, матч между «Хорнетс» и «Клипперс» закончился со счётом 119:117 в пользу баскетболистов «Лос-Анджелеса». Леонард в этой встрече набрал 16 очков, а также совершил шесть подборов и отдал две результативные передачи.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков:
- 6 декабря 2022
-
19:07
-
18:52
-
18:21
-
17:47
-
17:26
-
17:12
-
16:00
-
15:14
-
14:07
-
13:17
-
12:59
-
12:58
-
12:24
-
11:26
-
11:14
-
10:35
-
10:12
-
09:32
-
09:20
-
09:00
-
08:43
-
07:15
-
06:16
-
05:44
-
00:47
-
00:01
-
00:00
- 5 декабря 2022
-
22:57
-
22:23
-
21:53
-
20:58
-
19:57
-
19:35
-
18:47
-
18:05