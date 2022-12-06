Кавай Леонард высказался о своём гейм-виннере в первом матче после травмы

Лидер «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард высказался о своём победном броске в матче с «Шарлотт Хорнетс» за 1,4 секунды до конца встречи. Отметим, для Кавая это была первая игра после травмы, до этого он пропустил шесть матчей.

«Мои товарищи по команде доверились мне. В тот момент меня опекал Терри Розье, «Хорнетс» проделали отличную работу, поставив против меня одного из своих лучших защитников. Но я смог от него «отклеиться». Джон отдал хороший пас, у меня появилось пространство, и я смог реализовать этот бросок», — цитирует Леонарда Clutch Points.

Напомним, матч между «Хорнетс» и «Клипперс» закончился со счётом 119:117 в пользу баскетболистов «Лос-Анджелеса». Леонард в этой встрече набрал 16 очков, а также совершил шесть подборов и отдал две результативные передачи.

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