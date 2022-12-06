Перасович: УНИКСу предстоит непростой выезд после тяжёлого поражения от ЦСКА

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем». Наставник отметил сложность предстоящего выезда на фоне недавнего поражения от ЦСКА (93:95 ОТ) в овертайме.



«После тяжёлого в первую очередь в эмоциональном плане матча с ЦСКА нас ждёт непростая дорога в Красноярск и встреча с «Енисеем». Эта команда проиграла много матчей с разницей всего в несколько очков. Они показывали хороший баскетбол, однако в решающие моменты удача отворачивалась от них.

Считаю, турнирное положение «Енисея» в настоящий момент не отражает объективной картины. Нам необходимо найти силы и увезти важную победу из Красноярска», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

Матч «Енисей» — УНИКС состоится завтра, 7 декабря. Начало противостояния — в 15:30 мск. На данный момент казанский клуб располагается на второй строчке турнирной таблицы Единой лиги ВТБ, красноярцы занимают 10-е место.