Перасович: УНИКСу предстоит непростой выезд после тяжёлого поражения от ЦСКА

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем». Наставник отметил сложность предстоящего выезда на фоне недавнего поражения от ЦСКА (93:95 ОТ) в овертайме.
«После тяжёлого в первую очередь в эмоциональном плане матча с ЦСКА нас ждёт непростая дорога в Красноярск и встреча с «Енисеем». Эта команда проиграла много матчей с разницей всего в несколько очков. Они показывали хороший баскетбол, однако в решающие моменты удача отворачивалась от них.
Считаю, турнирное положение «Енисея» в настоящий момент не отражает объективной картины. Нам необходимо найти силы и увезти важную победу из Красноярска», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.
Матч «Енисей» — УНИКС состоится завтра, 7 декабря. Начало противостояния — в 15:30 мск. На данный момент казанский клуб располагается на второй строчке турнирной таблицы Единой лиги ВТБ, красноярцы занимают 10-е место.
- 6 декабря 2022
-
20:47
-
20:28
-
20:16
-
19:43
-
19:07
-
18:52
-
18:21
-
17:47
-
17:26
-
17:12
-
16:00
-
15:14
-
14:07
-
13:17
-
12:59
-
12:58
-
12:24
-
11:26
-
11:14
-
10:35
-
10:12
-
09:32
-
09:20
-
09:00
-
08:43
-
07:15
-
06:16
-
05:44
-
00:47
-
00:01
-
00:00
- 5 декабря 2022
-
22:57
-
22:23
-
21:53
-
20:58