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Названы сроки возвращения на паркет Бена Симмонса

Названы сроки возвращения на паркет Бена Симмонса
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс близок к возвращению на паркет и может принять участие в матче с «Атлантой Хоукс», который состоится в субботу, 10 декабря. Об этом сообщает издание The Athletic.

Симмонс не играл с 28 ноября, после того как досрочно завершил матч с «Орландо Мэджик» из-за растяжения верхней части икроножной мышцы. Всего Бен пропустил восемь матчей, четыре из них — на старте сезона из-за травмы колена.

В этом сезоне Симмонс набирает в среднем за игру 8,4 очка, совершает 6,6 подбора, отдаёт 5,8 результативной передачи, что является минимальным показателем в его карьере.

На данный момент «Бруклин» занимает шестое место в таблице Восточной конференции.

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