Инсайдер назвал клубы НБА, которые проявляют интерес к Кузме
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Авторитетный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что форвардом «Вашингтон Уизардс» Кайлом Кузмой интересуются сразу несколько клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Согласно источнику, среди таких команд находятся «Атланта Хоукс» и «Финикс Санз». «Уизардс» со своей стороны хотели заполучить форварда «ястребов» Джона Коллинза, потенциальная сделка обсуждалась в межсезонье. Однако руководство «волшебников» во главе с генеральным менеджером Томми Шеппардом ясно дало понять, что рассматривает Кузму «краеугольным камнем будущего и видит в нём потенциал для роста».
В этом сезоне Кайл Кузма набирает в среднем за игру 20,6 очка и совершает 7,7 подбора.
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