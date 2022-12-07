Порзингис: Дончич — талант поколения
Поделиться
Центровой «Вашингтон Уизардс» Кристапс Порзингис высоко оценил игру лидера «Даллас Маверикс» Луки Дончича. Стоит отметить, баскетболисты пересекались в составе «звёздных» с 2019 по 2022 год — до февральского обмена Порзингиса в «Вашингтон».
«Лука — талант поколения. Вы должны собрать вокруг него идеальную команду, чтобы выжать из него максимум, понимаете?» — приводит слова Порзингиса Yahoo Sports.
23-летний Дончич в этом сезоне набирает в среднем за игру 33,4 очка, совершает 8,6 подбора и отдаёт 8,6 результативной передачи. Недавно Лука стал 10-м баскетболистом в истории лиги, который сделал минимум 50 трипл-даблов в профессиональной карьере.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков:
Комментарии
- 7 декабря 2022
-
00:57
-
00:30
- 6 декабря 2022
-
23:49
-
22:50
-
21:48
-
20:47
-
20:28
-
20:16
-
19:43
-
19:07
-
18:52
-
18:21
-
17:47
-
17:26
-
17:12
-
16:00
-
15:14
-
14:07
-
13:17
-
12:59
-
12:58
-
12:24
-
11:26
-
11:14
-
10:35
-
10:12
-
09:32
-
09:20
-
09:00
-
08:43
-
07:15
-
06:16
-
05:44
-
00:47
-
00:01
Партнерский контент