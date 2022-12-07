Порзингис: Дончич — талант поколения

Центровой «Вашингтон Уизардс» Кристапс Порзингис высоко оценил игру лидера «Даллас Маверикс» Луки Дончича. Стоит отметить, баскетболисты пересекались в составе «звёздных» с 2019 по 2022 год — до февральского обмена Порзингиса в «Вашингтон».

«Лука — талант поколения. Вы должны собрать вокруг него идеальную команду, чтобы выжать из него максимум, понимаете?» — приводит слова Порзингиса Yahoo Sports.

23-летний Дончич в этом сезоне набирает в среднем за игру 33,4 очка, совершает 8,6 подбора и отдаёт 8,6 результативной передачи. Недавно Лука стал 10-м баскетболистом в истории лиги, который сделал минимум 50 трипл-даблов в профессиональной карьере.

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