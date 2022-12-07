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Трипл-дабл Луки Дончича помог «Далласу» одолеть «Денвер»

Трипл-дабл Луки Дончича помог «Далласу» одолеть «Денвер»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 116:115.

Самым результативным игроком у «Денвера» стал американский форвард Аарон Гордон, набравший 27 очков, сделавший восемь подборов и две передачи. Также стоит отметить американского разыгрывающего Бонса Хиланда, который набрал 20 очков, совершил четыре подбора и пять передач. Самым результативным у гостей стал американский защитник Тим Хардуэй-младший. На его счету 29 очков, три подбора и две передачи. Также стоит отметить разыгрывающего из Словении Луку Дончича, который заработал трипл-дабл: 22 очка, 10 подборов и 12 передач.

Это третья победа кряду для «Далласа».

НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2022, среда. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
115 : 116
Даллас Маверикс
Даллас
Денвер Наггетс: Гордон - 27, Хиланд - 20, Йокич - 19, Браун - 12, Колдуэлл-Поуп - 12, Маррей - 11, Грин - 7, Браун - 5, Ннаджи - 2, Гиллеспи, Джордан, Портер, Рид, Смит, Уайт, Уотсон, Чанчар
Даллас Маверикс: Хардуэй-младший - 29, Дончич - 22, Финни-Смит - 19, Вуд - 14, Динвидди - 13, Клебер - 9, Пауэлл - 8, Грин - 2, Баллок, Дав. Бертанс, Дорси, Макги, Нтиликина, Пинсон, Райт, Уокер, Харди
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