Трипл-дабл Луки Дончича помог «Далласу» одолеть «Денвер»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 116:115.



Самым результативным игроком у «Денвера» стал американский форвард Аарон Гордон, набравший 27 очков, сделавший восемь подборов и две передачи. Также стоит отметить американского разыгрывающего Бонса Хиланда, который набрал 20 очков, совершил четыре подбора и пять передач. Самым результативным у гостей стал американский защитник Тим Хардуэй-младший. На его счету 29 очков, три подбора и две передачи. Также стоит отметить разыгрывающего из Словении Луку Дончича, который заработал трипл-дабл: 22 очка, 10 подборов и 12 передач.

Это третья победа кряду для «Далласа».