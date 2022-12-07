Порзингис объяснил, почему ему не удалось сыграться с Дончичем

Форвард «Вашингтон Уизардс» Кристапс Порзингис рассказал, почему ему не удалось организовать дуэт с лидером «Даллас Маверикс» Лукой Дончичем.
«Да, казалось, что наш дуэт — это идеальное решение, но на деле мы получили совсем другую картину. Мы просто не подходили друг другу. Такое случается в баскетболе. Лука — безусловный талант. Вы должны собрать вокруг него идеальную команду, чтобы выжать из него максимум. Я просто не подошёл под эту роль, вот и всё», — приводит слова Порзингиса Yahoo Sports.
23-летний Дончич в этом сезоне набирает в среднем за игру 33,4 очка, совершает 8,6 подбора и отдаёт 8,6 результативной передачи. Недавно Лука стал 10-м баскетболистом в истории лиги, который сделал минимум 50 трипл-даблов в профессиональной карьере.
Парень с русскими корнями шикарно изображает звезду НБА Дончича:
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