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Кевин Дюрант назвал лучший совет, который ему когда-либо давали

Кевин Дюрант назвал лучший совет, который ему когда-либо давали
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Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант рассказал, какой полученный совет считает самым лучшим.

«Лучший совет, который когда-либо получал? Никому до тебя нет дела. Иди работай», — сказал Дюрант на странице Boardroom в социальных сетях.

Напомним, в конце августа сообщалось, что Дюрант и «Бруклин» приняли решение продолжить сотрудничество. До этого Кевин запросил «Нетс» об обмене, а позже провёл встречу с владельцем клуба, на которой сообщил, что готов отозвать запрос на обмен, если команду покинут генеральный менеджер и главный тренер.

«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok:

Недавно Дюрант был признан игроком недели в Национальной баскетбольной ассоциации. Вместе с ним игроком недели был признан центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис.

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