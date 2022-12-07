Стив Керр назвал самого талантливого игрока НБА на данный момент

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказал мнение, что звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант в настоящий момент является самым талантливым игроком в НБА. До перехода в «Бруклин» Дюрант выступал в «Голден Стэйт» под руководством Керра.



«Кевин Дюрант, на мой взгляд, и сейчас остаётся самым талантливым игроком в лиге. Нельзя не отметить его габариты, рост, умение играть в защите и здорово действовать в нападении. Но и Стефен Карри оказал большее влияние на нашу команду. Нам всегда было трудно без Стефа, но мы выигрывали много игр без ключевых игроков, включая Кевина», — приводит слова Керра Sports Illustrated.

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