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Чарльз Баркли: если бы плей-офф начался сегодня, «Лейкерс» даже бы не попали в плей-ин

Чарльз Баркли: если бы плей-офф начался сегодня, «Лейкерс» даже бы не попали в плей-ин
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Член Зала славы НБА, ныне известный эксперт Чарльз Баркли поделился мнением о выступлении «Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнем сезоне.

«Энтони Дэвис играет великолепно. Я говорил об этом последние три года. Он тот парень, который приведёт «Лейкерс» туда, куда они захотят. Но где сейчас находятся «Лейкерс»? На 13-м месте! Эй, если бы плей-офф начался сегодня, они бы даже не попали в плей-ин», — сказал Баркли в эфире NBA on TNT.

В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает 13-е место в таблице Западной конференции. В активе калифорнийского клуба 10 побед и 13 поражений. В следующем туре регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» на выезде сыграет с «Торонто Рэпторс». Встреча состоится 8 декабря.

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