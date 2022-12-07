Экс-игрок «Лейкерс» и «Уорриорз» высказался о переходе в «Автодор»

Американо-бразильский защитник Скотт Мачадо прокомментировал подписание соглашения с саратовским «Автодором».



«Подписать контракт с «Автодором» – нечто особенное. Помню, как приезжал играть сюда в 2015 году вместе с «Калевом», и мне запомнилась потрясающая публика. Очень рад вернуться в Саратов. Постараюсь помочь своим партнёрам по команде и клубу добиться максимальных результатов», — приводит слова Мачадо пресс-служба «Автодора».



За время карьеры Скотт поиграл в НБА, выступая за такие команды, как «Хьюстон Рокетс» (2012/2013), «Лос-Анджелес Лейкерс» (2018/2019) и «Голден Стэйт Уорриорз» (2013). Кроме того, у него есть опыт выступлений в Единой Лиге ВТБ и Еврокубке.

Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа: