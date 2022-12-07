Экс-игрок «Лейкерс» и «Уорриорз» высказался о переходе в «Автодор»
Поделиться
Американо-бразильский защитник Скотт Мачадо прокомментировал подписание соглашения с саратовским «Автодором».
«Подписать контракт с «Автодором» – нечто особенное. Помню, как приезжал играть сюда в 2015 году вместе с «Калевом», и мне запомнилась потрясающая публика. Очень рад вернуться в Саратов. Постараюсь помочь своим партнёрам по команде и клубу добиться максимальных результатов», — приводит слова Мачадо пресс-служба «Автодора».
За время карьеры Скотт поиграл в НБА, выступая за такие команды, как «Хьюстон Рокетс» (2012/2013), «Лос-Анджелес Лейкерс» (2018/2019) и «Голден Стэйт Уорриорз» (2013). Кроме того, у него есть опыт выступлений в Единой Лиге ВТБ и Еврокубке.
Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа:
Новость по темеБывший одноклубник Стефена Карри подписал контракт с «Автодором»
Комментарии
- 7 декабря 2022
-
17:37
-
16:59
-
16:22
-
15:48
-
14:29
-
13:36
-
12:45
-
12:25
-
11:24
-
10:47
-
10:42
-
10:17
-
09:35
-
09:21
-
09:00
-
08:42
-
05:46
-
00:57
-
00:30
- 6 декабря 2022
-
23:49
-
22:50
-
21:48
-
20:47
-
20:28
-
20:16
-
19:43
-
19:07
-
18:52
-
18:21
-
17:47
-
17:26
-
17:12
-
16:00
-
15:14
-
14:07
Партнерский контент