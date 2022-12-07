УНИКС обыграл «Енисей» в Единой лиге ВТБ

Казанский УНИКС обыграл красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Арена Север» в Красноярске и завершилась победой гостей паркета со счётом 89:79.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дэридл Мэйкон, набравший 27 очков. 20 баллов на счету Джалена Рейнольдса. 18 баллов набрал Винс Хантер.



В составе «Енисея» 17 очков набрал Анджело Уорнер. 11 баллов на счету Ивана Викторова.



Следующий матч «Енисей» проведёт 11 декабря в Нижнем Новгороде. Соперниками красноярского клуба будут баскетболисты местного «Пари Нижний Новгород». УНИКС в следующем туре сыграет в Казани с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится 12 декабря.