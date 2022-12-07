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УНИКС обыграл «Енисей» в Единой лиге ВТБ

УНИКС обыграл «Енисей» в Единой лиге ВТБ
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Казанский УНИКС обыграл красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Арена Север» в Красноярске и завершилась победой гостей паркета со счётом 89:79.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дэридл Мэйкон, набравший 27 очков. 20 баллов на счету Джалена Рейнольдса. 18 баллов набрал Винс Хантер.

В составе «Енисея» 17 очков набрал Анджело Уорнер. 11 баллов на счету Ивана Викторова.

Следующий матч «Енисей» проведёт 11 декабря в Нижнем Новгороде. Соперниками красноярского клуба будут баскетболисты местного «Пари Нижний Новгород». УНИКС в следующем туре сыграет в Казани с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится 12 декабря.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
07 декабря 2022, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
79 : 89
УНИКС
Казань, Россия
Енисей: Уорнер - 17, Викторов - 11, Герасимов - 10, Мотовилов - 10, Гудумак - 7, Томпсон - 7, Трушкин - 7, Балашов - 5, Коулмен - 5, Бабушкин, Белянков, Сонько
УНИКС: Мэйкон - 27, Рейнольдс - 20, Хантер - 18, Браун - 6, Димитриевич - 6, Зайцев - 6, Жбанов - 3, Ильницкий - 3, М. Кулагин, Разумов, Ткаченко
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