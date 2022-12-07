УНИКС обыграл «Енисей» в Единой лиге ВТБ
Поделиться
Казанский УНИКС обыграл красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Арена Север» в Красноярске и завершилась победой гостей паркета со счётом 89:79.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дэридл Мэйкон, набравший 27 очков. 20 баллов на счету Джалена Рейнольдса. 18 баллов набрал Винс Хантер.
В составе «Енисея» 17 очков набрал Анджело Уорнер. 11 баллов на счету Ивана Викторова.
Следующий матч «Енисей» проведёт 11 декабря в Нижнем Новгороде. Соперниками красноярского клуба будут баскетболисты местного «Пари Нижний Новгород». УНИКС в следующем туре сыграет в Казани с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится 12 декабря.
Единая лига ВТБ. 1-й этап
07 декабря 2022, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
79 : 89
УНИКС
Казань, Россия
Енисей: Уорнер - 17, Викторов - 11, Герасимов - 10, Мотовилов - 10, Гудумак - 7, Томпсон - 7, Трушкин - 7, Балашов - 5, Коулмен - 5, Бабушкин, Белянков, Сонько
УНИКС: Мэйкон - 27, Рейнольдс - 20, Хантер - 18, Браун - 6, Димитриевич - 6, Зайцев - 6, Жбанов - 3, Ильницкий - 3, М. Кулагин, Разумов, Ткаченко
Комментарии
- 7 декабря 2022
-
17:37
-
16:59
-
16:22
-
15:48
-
14:29
-
13:36
-
12:45
-
12:25
-
11:24
-
10:47
-
10:42
-
10:17
-
09:35
-
09:21
-
09:00
-
08:42
-
05:46
-
00:57
-
00:30
- 6 декабря 2022
-
23:49
-
22:50
-
21:48
-
20:47
-
20:28
-
20:16
-
19:43
-
19:07
-
18:52
-
18:21
-
17:47
-
17:26
-
17:12
-
16:00
-
15:14
-
14:07
Партнерский контент