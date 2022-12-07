«Я видел его вживую». Кевин Лав назвал место Леброна в списке величайших игроков НБА
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Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс», американец Кевин Лав высказался о бывшем напарнике по команде, звёздном соотечественнике Леброне Джеймсе, ныне выступающем за «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Я скажу, что он находится на первом или втором месте в списке величайших баскетболистов в истории. Да, на первом или втором. Я видел его вживую, когда играл с ним в одной команде. Лично я считаю, что он является лучшим, хотя это спорный вопрос», – приводит слова баскетболиста издание Cleveland Plain Dealer.
Известный телеведущий и эксперт НБА Скип Бэйлесс раскритиковал Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса, приведя им в пример статистику Майкла Джордана.
Новость по теме«Разве вам не стыдно?» Эксперт привёл в пример Леброну и Дэвису статистику Майкла Джордана
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
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