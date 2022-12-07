Перасович прокомментировал победу УНИКСа в матче с «Енисеем»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (89:79).



«В первую очередь, поздравляю своих игроков с победой. Но в то же время поздравляю соперника с хорошей игрой. Мы знали, что это очень качественная команда, которая показывает агрессивный баскетбол. Повторюсь, «Енисей» проиграл много матчей с разницей всего в несколько очков. Они показывали хороший баскетбол, однако в решающие моменты удача отворачивалась от них. Сегодня они не давали нам показать ту игру, которую мы планировали с точки зрения контроля. «Енисей» постоянно давил нас, агрессивно шел на подбор, создавая нам большое количество проблем. Исход матча решился в четвертой четверти, когда мы сумели создать отрыв и забить 5 важных очков. В тот момент мы почувствовали контроль, уверенность и сумели завершить встречу победой», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.