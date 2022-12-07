Перасович прокомментировал победу УНИКСа в матче с «Енисеем»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (89:79).
«В первую очередь, поздравляю своих игроков с победой. Но в то же время поздравляю соперника с хорошей игрой. Мы знали, что это очень качественная команда, которая показывает агрессивный баскетбол. Повторюсь, «Енисей» проиграл много матчей с разницей всего в несколько очков. Они показывали хороший баскетбол, однако в решающие моменты удача отворачивалась от них. Сегодня они не давали нам показать ту игру, которую мы планировали с точки зрения контроля. «Енисей» постоянно давил нас, агрессивно шел на подбор, создавая нам большое количество проблем. Исход матча решился в четвертой четверти, когда мы сумели создать отрыв и забить 5 важных очков. В тот момент мы почувствовали контроль, уверенность и сумели завершить встречу победой», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
- 7 декабря 2022
-
20:01
-
19:00
-
18:43
-
17:37
-
16:59
-
16:22
-
15:48
-
14:29
-
13:36
-
12:45
-
12:25
-
11:24
-
10:47
-
10:42
-
10:17
-
09:35
-
09:21
-
09:00
-
08:42
-
05:46
-
00:57
-
00:30
- 6 декабря 2022
-
23:49
-
22:50
-
21:48
-
20:47
-
20:28
-
20:16
-
19:43
-
19:07
-
18:52
-
18:21
-
17:47
-
17:26
-
17:12