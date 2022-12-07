Главный тренер «Енисея» объяснил поражение в матче с УНИКСом

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом (79:89).
«Можно поздравить соперников с победой, но нужно отдать должное и проявить уважение и к моим игрокам. Сегодня они старались, пытались играть с большим желанием, с контролем мяча и ритма игры. Во многом у нас это получалось. В середине второй четверти наше преимущество достигало 12 очков. Но даже если мы будем говорить о первых двух четвертях, то из 49 очков, которые набрал УНИКС, 39 очков на счету трёх игроков уровня Евролиги. И эта разница в классе баскетболистов сыграла решающую роль в пользу УНИКСа с точки зрения итогового результата. К сожалению, исход встречи был решён в четвёртой четверти, когда нашим игрокам не хватило свежести как в ногах, так и, в какой-то степени, в головах. Но всё равно мы показали хорошую борьбу, за что игроки заслуживают уважения», — приводит слова Анзуловича пресс-служба лиги.
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