МБА обыграл «Астану» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ

Московский МБА обыграл казахстанскую «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет Холл Москва» в столице России и завершилась победой хозяев паркета со счётом 81:59.



Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Даниил Касаткин, Тимофей Якушин и Евгений Воронв, записавшие на свой счёт по 15 очков. Девять баллов на счету Евгения Валиева.



В составе «Астаны» 15 очков набрал Майкл Майерс. 11 баллов на счету романа Марчука.



Следующий матч МБА проведёт 12 декабря в Москве. Соперниками столичного клуба будут баскетболисты красноярского «Локомотива-Кубань». «Астана» в следующем туре сыграет дома с саратовским «Автодором». Встреча состоится 13 декабря.