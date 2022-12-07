МБА обыграл «Астану» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ
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Московский МБА обыграл казахстанскую «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет Холл Москва» в столице России и завершилась победой хозяев паркета со счётом 81:59.
Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Даниил Касаткин, Тимофей Якушин и Евгений Воронв, записавшие на свой счёт по 15 очков. Девять баллов на счету Евгения Валиева.
В составе «Астаны» 15 очков набрал Майкл Майерс. 11 баллов на счету романа Марчука.
Следующий матч МБА проведёт 12 декабря в Москве. Соперниками столичного клуба будут баскетболисты красноярского «Локомотива-Кубань». «Астана» в следующем туре сыграет дома с саратовским «Автодором». Встреча состоится 13 декабря.
Единая лига ВТБ. 1-й этап
07 декабря 2022, среда. 19:30 МСК
МБА
Москва, Россия
Окончен
81 : 59
Астана
Астана, Казахстан
МБА: Воронов - 15, Касаткин - 15, Якушин - 15, Валиев - 9, Лопатин - 6, Платонов - 6, Покинко - 6, Клюев - 4, Пушков - 4, Голдырев - 1, Одиноков, Ремизов
Астана: Майерс - 15, Марчук - 11, Балашов - 10, Аксёнов - 8, Щербак - 6, Мурзагалиев - 4, Майдекин - 3, Марчук - 2, Литвиненко, Нефф
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