Источник: Карри и Грин пропустят матч «Уорриорз» и «Джаз»

Лидеры клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри и Дрэймонд Грин пропустят матч с «Ютой Джаз», который состоится завтра, 8 декабря, сообщает со ссылкой на пресс-службу команды издание Macon.

Карри снялся из-за болей в левой лодыжке, Грин – из-за проблем с левым бедром. Также на площадке будет отсутствовать Эндрю Уиггинс, у него диагностировано напряжение в правом бедре.

В своём последнем матче «Уорриорз» уступили со счётом 104:112 «Индиане Пэйсерс». Самым результативным игроком у «Голден Стэйт» стал американский защитник Клэй Томпсон, набравший 28 очков, сделавший два подбора и четыре передачи.

Ранее главный тренер «Уорриорз» Стив Керр назвал самого талантливого игрока НБА.

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