Леброн Джеймс и Энтони Дэвис пропустят матч с «Торонто»

Лидеры «Лос-Аеджлес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис не сыграют в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Торонто Рэпторс», сообщает инсайдер Марк Стейн.
Как информирует источник, Леброн пропустит матч из-за боли в левом голеностопе. Что касается Энтони Дэвиса, то он не до конца оправился от простуды, из-за которой смог сыграть всего восемь минутв матче против «Кливленд Кавальерс» прошлой ночью.
Напомним, накануне «Лос-Анджелес» уступил «Кливленду» со счётом 102:116. Самым результативным игроком в составе обеих команд стал защитник «Кавальерс» Донован Митчелл, набравший 43 очка. Дэвис провёл на паркете восемь минут, успев набрать одно очко.
«Лейкерс» с 10 победами и 13 поражениями пока находятся вне зоны плей-офф.
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