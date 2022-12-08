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Центровой «Астаны» Майерс обновил рекорд сезона по подборам за матч

Центровой «Астаны» Майерс обновил рекорд сезона по подборам за матч
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Центровой «Астаны» Майкл Майерс обновил рекорд нынешнего сезона Единой лиги ВТБ по количеству подборов в одном матче.

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против московкой МБА (58:81) Майерс совершил 18 подборов, из которых 4 — в нападении. Кроме того, в ходе встречи он набрал 15 очков, отдал три результативные передачи и совершил два блокшота.

Предудщий рекорд сезона принадлежал баскетболисту красноярского «Енисея» Владиславу Трушкину, который сделал 15 подборов за 23 минуты в матче против «Минска» (54:36).

Следующий матч МБА проведёт 12 декабря в Москве. Соперниками столичного клуба будут баскетболисты красноярского «Локомотива-Кубань». «Астана» в следующем туре сыграет дома с саратовским «Автодором». Встреча состоится 13 декабря.

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