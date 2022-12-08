Центровой «Астаны» Майерс обновил рекорд сезона по подборам за матч

Центровой «Астаны» Майкл Майерс обновил рекорд нынешнего сезона Единой лиги ВТБ по количеству подборов в одном матче.
В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против московкой МБА (58:81) Майерс совершил 18 подборов, из которых 4 — в нападении. Кроме того, в ходе встречи он набрал 15 очков, отдал три результативные передачи и совершил два блокшота.
Предудщий рекорд сезона принадлежал баскетболисту красноярского «Енисея» Владиславу Трушкину, который сделал 15 подборов за 23 минуты в матче против «Минска» (54:36).
Следующий матч МБА проведёт 12 декабря в Москве. Соперниками столичного клуба будут баскетболисты красноярского «Локомотива-Кубань». «Астана» в следующем туре сыграет дома с саратовским «Автодором». Встреча состоится 13 декабря.
- 8 декабря 2022
-
00:59
-
00:54
- 7 декабря 2022
-
22:57
-
22:46
-
21:29
-
21:05
-
20:29
-
20:01
-
19:00
-
18:43
-
17:37
-
16:59
-
16:22
-
15:48
-
14:29
-
13:36
-
12:45
-
12:25
-
11:24
-
10:47
-
10:42
-
10:17
-
09:35
-
09:21
-
09:00
-
08:42
-
05:46
-
00:57
-
00:30
- 6 декабря 2022
-
23:49
-
22:50
-
21:48
-
20:47
-
20:28
-
20:16