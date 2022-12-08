«Торонто» обыграл «Лейкерс», у Ванвлита и Сиакама по 25 очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Торонто (Канада), в котором на стадионе «Скотиабанк-Арена» «Торонто Рэпторс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в нём одержал «Торонто» со счётом 126:113.



Самым результативным игроком у хозяев стал камерунский центровой Паскаль Сиакам, набравший 25 очков, 10 подборов и 7 передач, таким образом оформив дабл-дабл в этой встрече. Также стоит отметить американского разыгрывающего Фреда Ванвлита, который набрал 25 очков, сделал 4 подбора и отдал 7 передач. Самым результативным у «Лейкерс» стал разыгрывающий Деннис Шрёдер. На его счету 18 очков, 5 подборов и 3 передачи. Также стоит отметить американского разыгрывающего Расселла Уэстбрука (16 очков, 9 подборов и 3 передачи).