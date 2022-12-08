Результаты всех матчей НБА 8 декабря, турнирная таблица
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8 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 11 матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Орландо Мэджик» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 116:111 ОТ.
«Бруклин Нетс» – «Шарлотт Хорнетс» – 122:116.
«Нью-Йорк Никс» – «Атланта Хоукс» – 113:89.
«Торонто Рэпторс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 126:113.
«Чикаго Буллз» – «Вашингтон Уизардс» – 115:111.
«Мемфис Гриззлиз» – «Оклахома-Сити Тандер» – 123:102.
«Милуоки Бакс» – «Сакраменто Кингз» – 126:113.
«Миннесота Тимбервулвз» – «Индиана Пэйсерс» – 121:115.
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Детройт Пистонс» – 104:98.
«Юта Джаз» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 124:123.
«Финикс Санз» – «Бостон Селтикс» – 98:125.
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