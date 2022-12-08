Результаты всех матчей НБА 8 декабря, турнирная таблица

8 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 11 матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Орландо Мэджик» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 116:111 ОТ.

«Бруклин Нетс» – «Шарлотт Хорнетс» – 122:116.

«Нью-Йорк Никс» – «Атланта Хоукс» – 113:89.

«Торонто Рэпторс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 126:113.

«Чикаго Буллз» – «Вашингтон Уизардс» – 115:111.

«Мемфис Гриззлиз» – «Оклахома-Сити Тандер» – 123:102.

«Милуоки Бакс» – «Сакраменто Кингз» – 126:113.

«Миннесота Тимбервулвз» – «Индиана Пэйсерс» – 121:115.

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Детройт Пистонс» – 104:98.

«Юта Джаз» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 124:123.

«Финикс Санз» – «Бостон Селтикс» – 98:125.