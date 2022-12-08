Экс-игрок НБА был задержан за то, что бросался со швейной иглой на прохожих
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Бен Гордон был задержан в Гарлеме за то, что бросался на прохожих со швейной иглой, сообщает Yardbarker.
«Я просто шёл мимо и увидел, как Бен Гордон пытается протыкать людей швейной иглой. Я не знаю, что и добавить», — приводятся слова одного из свидетелей.
Стоит отметить, что несколько лет назад Бен Гордон признался, что страдает от биполярного расстройства и часто его поведение связывается с этим недугом.
В октябре Гордона задержали за то, что он избил двух охранников «Макдоналдса». А спустя несколько дней он был арестован вновь после того, как ударил своего сына по лицу в аэропорту. При этом также сообщалось, что экс-баскетболист нанёс травмы сотрудникам полиции при задержании.
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